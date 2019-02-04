Brexit может привести к крайней бедности еще 1,7 млн человек в мире

Из-за Brexit количество крайне бедного населения в мире может вырасти еще на 1,7 млн человек



Об этом пишет The Guardian , ссылаясь на результаты моделирования Немецкого института политики развития (DIE).



"Brexit может увеличить количество населения, живущего в условиях крайней бедности в странах ЕВА, почти на 1,7 млн человек", - говорится в исследовании.



Впрочем, это не предел отрицательных последствий: "Это консервативные оценки негативного влияния Brexit. Они не учитывают дополнительные последствия неопределенности, обесценивание фунта стерлингов, сокращения расходов на помощь, денежных переводов и инвестиций", - добавляют авторы.



Сейчас 49 наименее развитых государств мира имеют право беспошлинного экспорта в Евросоюз по условиям договора "Все, кроме оружия" (EBA).



После Brexit эти уязвимые государства будут без доступа к рынку Великобритании из-за EBA.



В условиях «жесткого» Brexit больше всего среди малоразвитых стран пострадает Камбоджа, утверждают авторы исследования. Именно она больше всего зависит от британского рынка - 7,7% ее экспорта идет в Великобританию.

