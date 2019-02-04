В Верховной Раде предложили увеличить льготный период растаможки "евроблях" в два раза

Депутаты Верховной Рады Роберт Горват (фракция БПП), Валерий Лунченко ( "Народный фронт") и Василий Петевка ("Воля народа") предлагают парламенту продлить льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации с 90 до 180 дней.



Соответствующий законопроект №9522 зарегистрирован в парламенте 1 февраля, передают Українські Новини.



Текст законопроекта на данный момент отсутствует.



При этом Горват на своей странице в социальной сети Facbook написал, что льготный период предлагается продлить на 180 дней вместо 90, то есть до 23 мая текущего года.

