Действия экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена – Луценко

Действия начальников Генгштаба ВСУ и министров обороны Украины 1991-2017 годов, которые привели к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как государственная измена, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



Как рассказал Ю.Луценко на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию хищений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и подрыву обороноспособности государства в 2004-2017 годах в понедельник, в ходе расследования будет проводиться работа по документированию так называемого избыточного имущества.



"Только в совокупности можно дать оценку тому, кто был основным генератором этого бездумного уничтожения воинского потенциала Вооруженных сил Украины, и после этого дать оценку в юридическом плане", - сказал он.



В этом контексте генпрокурор продолжил, что действия бывших министров обороны, руководителей Генштабов "могут колебаться от достаточно легкой статьи о халатности…. А можно выйти и на статью о государственной измене".



"Это (статься о госизмене – ИФ) абсолютно не исключается. Уже два экс-министра обороны получили обвинения именно по этой статье", - подчеркнул Ю.Луценко.



В целом генпрокурор рассказал о ходе расследования уголовных дел о злоупотреблениях в Министерстве обороны, которые привели к подрыву обороноспособности в государстве.



По его словам, поэтапно с 1991 года создавались условия для расформирования Оперативного командования при Минобороны, сокращения численности Вооруженных сил, что впоследствии привело снижению боеспособности, к окончательной дезорганизации, и фактически Вооруженные силы Украины были лишены органа управления.



Говоря о реализации так называемого избыточного имущества, Ю.Луценко отметил, что в 2005-2007 годах комплекс "Бук" продавался более, чем за 1 млн, в то время как его реальная стоимость составляла 10 млн грн; танк Т-72 – за 199 тыс грн при рыночной стоимости 2 млн; самолет за 1,4 млн в то время как реальная его цена составляла 133 млн. В 2007-2009 годах самолет продавался за 0,5 млн грн, а танк за 72-76 тыс. грн., сообщил генпрокурор.



"Эксперты констатировали, что действия министров обороны Ежеля (Михаила Ежеля - ИФ), Саламатина (Дмитрия Саламатина – ИФ) и Лебедева (Павла Лебедева – ИФ) находятся в причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий оккупации Российской Федерацией Крыма", - сказал он.



Он добавил: "Таким образом, у нас есть несколько блоков (расследований) по которым нам надо дать юридическую оценку. Первое – действия всех министров обороны и руководителей Генштаба, которые реализовывали политику разоружения по ценам, которые никак нельзя назвать достаточными для нужд модернизации Вооруженных сил Украины. Второе… мы видим продолжение этой политики, и после 2010 года… И еще один фактор, фактически руководство Министерства обороны во время президентства Януковича и руководство Генерального штаба сделали все необходимые управленческие решения, чтобы сделать фактически невозможным единый центр управления войсками".

