Лишь 15% украинцев считают направление развития страны верным

Почти три четверти населения Украины считают что страна движется в неправильном направлении, только 15% опрошенных имеют противоположное мнение, свидетельствуют результаты исследования, предоставленного в понедельник социологической группой "Рейтинг".

Исследование проводилось с 19 по 30 января среди населения всех городов Украины, за исключением неподконтрольного Киеву Донбасса. Было опрошено 10 тысяч респондентов возрастом от 18 лет. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.



Как отмечается в результатах исследования, опубликованных на сайте "Рейтинга", 73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 15% считают направление развития государства правильным, еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос. "Больше пессимизма относительно развития состояния дел в стране высказывали жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше – Галичины", - говорится в документе.



Ранее Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта (в сравнении с прогнозом, который банк давал в октябре) — до 2,9% ВВП. Прогноз на будущий год тоже скорректирован в сторону понижения по сравнению с октябрем и июнем на 0,6 процентных пункта — до 3,4% ВВП. Как отмечается в докладе, перспективы украинской экономики стали менее радужными из-за общей ситуации в регионе.



Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.



Так, цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.

