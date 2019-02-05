Чижов: контактная группа по Венесуэле должна обеспечить диалог между властью и оппозицией

Международная контактная группа по Венесуэле должна способствовать диалогу между законной властью и оппозицией страны. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.



Евросоюз и Уругвай проведут 7 февраля в Монтевидео первое заседание контактной группы по урегулированию кризиса в Венесуэле. Решение о создании контактной группы по ситуации в Венесуэле было принято на неформальной встрече глав МИД 28 стран ЕС 31 января в Бухаресте. Как сообщила тогда глава европейской дипломатии Федерика Могерини, контактная группа будет способствовать подготовке новых президентских выборов, и должна будет найти решение кризиса в стране в течение 90 дней.



"Я считаю, что у этой международной контактной группы будет шанс войти в историю, если она займется тем, что будет способствовать установлению диалога между законным правительством и оппозицией", - сказал он, отметив, что глава государства Николас Мадуро давно дал согласие на диалог с оппозицией. "Есть определенная ниша для такого международного содействия", - добавил Чижов.



