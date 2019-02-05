В Киеве пьяный мужчина пытался продать четыре гранаты продавщице магазина

В Киеве полицейские задержали нетрезвого мужчину, который зашел в магазин и предложил продавцу продуктов на Оболони купить 4 гранаты. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Инцидент произошел на улице Иорданской около 22:00 3 февраля. О человеке с оружием сообщила продавец магазина.



"Продавец магазина сообщила, что выпивший положил на витрину полиэтиленовый пакет и предложил ей приобрести гранаты. Получив отказ, незнакомец ушел", - говорится в сообщении. Правоохранители заметили похожего по описанию человека недалеко от магазина.



У него обнаружили пакет, в котором было три корпуса гранаты РГД-5 и корпус гранаты Ф-1 и запалы к ним.



На место вызвали взрывотехническую службу и следственно-оперативная группа. Правонарушителем оказался местный житель, 1960 года рождения, который ранее попадал в поле зрения полиции. По его словам, гранаты он якобы нашел на улице. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

