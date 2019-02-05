ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в понедельник зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины, таким образом, число кандидатов на пост главы государства достигло 30, передает агентство УНИАН.



"ЦИК установила соответствие представленных документов требованиям законодательства и зарегистрировала кандидатами в президенты Украины самовыдвиженца Романа Бессмертного и Виктора Бондаря от политической партии "Возрождение", - говорится в сообщении агентства.



По данным УНИАН, по состоянию на 4 февраля, комиссия зарегистрировала 30 кандидатов на пост президента Украины.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Документы в ЦИК подал и действующий президент Петр Порошенко. Его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.

