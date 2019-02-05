Пропавшего на Украине капитана судна "Норд" объявили в розыск

На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко как без вести пропавшего, сообщили в МВД.



По информации ведомства, мужчина исчез из поля зрения правоохранителей 26 января, место исчезновения — город Мелитополь Запорожской области. После пропажи моряка на Украине завели уголовное дело по статье "умышленное убийство".



Адвокат Максим Могильницкий заявил, что капитан российского судна больше недели не выходит на связь с родными.



Юрист напомнил, что Горбенко исчезает не впервые. Так, в апреле прошлого года его похитили сотрудники СБУ. Однако о его местонахождении стало известно спустя пять часов.



В причастности к нынешнему исчезновению Могильницкий также заподозрил СБУ. При этом он выразил надежду, что капитан жив и здоров.



Весной прошлого года украинские пограничники задержали в Азовском море сейнер "Норд" с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев благодаря обмену на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы.



Капитану судна не удалось вернуться в Россию. На Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

