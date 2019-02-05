Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года, сообщается в понедельник на сайте Верховной рады. Украинский парламент принял соответствующий законопроект в декабре 2018 года. Минэкономразвития Украины в конце января предложило Порошенко наложить на него вето.

"Возвращен с подписью от президента", - сообщается на сайте Рады.



Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу. Ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

