В Тбилиси суд освободил под залог арестованных за хранение оружия украинцев

Тбилисский городской суд освободил под залог шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии, которые ранее были арестованы за незаконное приобретение и хранение оружия, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко.



"Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам, арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовки "вооруженных провокаций" во время протестов грузинской оппозиции после выборов президента Грузии". "Вооруженные провокации" оказались фейком, а ребята только что вышли на свободу под залог", - пишет Семенченко на странице в Facebook.



Ранее МВД Грузии сообщило о задержании шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. В результате обыска в гостиничных номерах изъяты огнестрельные пистолеты систем Beretta и Макарова, автоматическое самодельное огнестрельное оружие и разного рода боеприпасы. Тбилисский городской суд арестовал задержанных.



По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии — Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс".

