ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit

Брюссель не вернется к обсуждению условий сделки по Brexit, заявил главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье.



"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план - единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день", - написал М.Барнье в Twitter в понедельник по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.



"ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - добавил он.



В конце 2018 года ЕС и Великобритания согласовали условия Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку между Брюсселем и Лондоном. Основным камнем преткновения в согласовании условий Brexit остается вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.



Ранее премьер-министр Великобритании заявляла о недопустимости проведения нового референдума по Brexit и говорила, что Лондон не намерен срывать выставленные сроки завершения процесса выходы из ЕС, который назначен на 29 марта 2019 года.

