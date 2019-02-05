В Раде посетовали на массовую миграцию украинцев из-за навязывания госязыка

Около 10 миллионов жителей уехали из Украины из-за навязывания госязыка и вступления в НАТО, заявила депутат Верховной рады", экс- министр социальной политики Наталья Королевская в эфире NewsOne.



"Когда люди живут в Украине и гордятся тем, что они украинцы, знают, что государство всегда их поддержит, что им выплатят их справедливые пенсии, что у них будет работа, уверенность в завтрашнем дне и, безусловно, все это в комплексе и создает те институты государственности: и язык, и гордость за свой паспорт, за свою страну", - добавила депутат.



На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что связано с Россией или русским языком. Ранее парламент Украины со второй попытки принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни.



Он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Голосование во втором чтении пройдет в феврале.



В 2012 году на Украине приняли закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала закон 2012 года утратившим силу.



Это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать решение Рады. По данным открытых источников, больше 60% жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

