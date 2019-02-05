Выбран триумфатор премии Гильдии кинорежиссеров

В Беверли-Хиллз в США состоялась 71-я церемония вручения премии Гильдии кинорежиссеров. Обладателем главной награды в номинации Лучший режиссер полнометражного фильма стал создатель ленты Рома, мексиканец Альфонсо Куарон. Об этом отмечается на сайте премии.



Черно-белая картина повествует о жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов.



В то же время в номинации Лучший дебют лидировал Бо Бернем со своей работой Восьмой класс.



В категории Лучший документалист победителем стал режиссер Трех одинаковых незнакомцев Тим Уорлд.



Лучшим режиссером драматического сериала признали Адама МакКейя, снявшего Наследников.



По сложившейся традиции, обладатели главного приза Гильдии кинорежиссеров, как правило, становятся победителями Оскара в соответствующей номинации. За всю историю премии, основанной еще в 1948 году, исключения были лишь семь раз.







