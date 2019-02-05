Грипп может повысить риск инсульта на 40%

И риск будет оставаться повышенным сроком до года, передает The Daily Mail. Ученые Колумбийского университета не уверены, в чем основание этой связи. Возможно, все дело в воспалении. Кстати, ранее уже было доказано, что вакцинация против гриппа снижает риск инсульта.



Выводы были сделаны по итогам анализа медицинских карт 30912 человек, попавших в больницу после инсульта. Оказалось, риск инсульта подскакивал на 40%, если в последние 15 дней человек обращался за помощью врачей из госпиталя с симптомами гриппа. Также грипп повышал риск расслоения (диссекции) сонной артерии. А это ведущая причина инсульта, так как она нарушает приток крови к мозгу.



Ученые выявили 1736 случаев гриппоподобного заболевания и 113 случаев гриппа за три года, предшествовавших факту расслоения сонной артерии. Пациенты чаще страдали от симптомов, напоминающих грипп, за 30 дней до расслоения сонной артерии.

