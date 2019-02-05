Уникальные молекулы станут спасением для печени

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили 27 новых молекул, которые могут подарить терапию против жировой болезни печени и средства, способствующие заживлению ран, пишет Xinhua. Почти три десятка активных молекул отобрали из базы на 1,56 миллиона молекул.



Отобранные молекулы активировали PPAR-дельта (дельта-рецептор, активируемый пероксисомным пролифератором). Этот белок уже связывали с жировой болезнь печени - ведущей причиной развития рака печени - и с регенеративными процессами в организме. PPAR-дельта заставляет мышечные клетки сжигать больше жира, одновременно повышая показатели выносливости и поддерживая стройную фигуру.



В ближайшее время ученые хотят провести эксперименты и понять, могут ли молекулы ускорить процесс заживления ран и предотвратить возникновение токсических для почек реакций. По предварительным оценкам, у 21 из 27 молекул точно есть потенциал стать фармацевтически успешными, в особенности в лечении жировой болезни печени.

