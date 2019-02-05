Мадуро назвал безумием слова Трампа об отправке военных в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник назвал безумием заявления главы Белого дома Дональда Трампа, допустившего возможность отправки военных в республику.



"Это безумие - говорить о войне в XXI веке. Безумие, господин Дональд Трамп, - даже думать, что вы пошлете свои войска на эту землю, которую есть кому защищать", - сказал он в ходе выступления в венесуэльском МИД, которое транслировалось в Twitter ведомства.



В воскресенье Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле. 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, затем к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.



В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Генсек ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.



