В Крыму не рассчитывают на изменения на Украине после выборов президента

Крым не испытывает иллюзий, что на Украине может что-то измениться после президентских выборов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.



"Мы пристально будем наблюдать со стороны и за выборами президента Украины. Никаких иллюзий по поводу того, что в этой несчастной стране что-то может измениться по их итогам, у нас нет", - сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.



По его словам, президентские выборы на Украине - это всегда фактор повышенного риска.



"Поскольку происходит это действо в непосредственной близости от наших границ, предельная бдительность нам не помешает", - подчеркнул Константинов.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. По состоянию на 4 февраля зарегистрировано 30 кандидатов.

