В Киеве раскрыли "разваливающий Украину миф"

Субсидии для оплаты коммунальных услуг — "огромный миф", который разваливает экономику Украины, заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.



"Нам рассказывают, что субсидии — это такой подарок с неба, что вам ничего не нужно делать: пойти и получить субсидию. <...> Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы", — сказал политик.



Он также посетовал, что "ни в одной стране мира 60 процентов населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг".



После Майдана 2014 года экономика Украины находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что сказывается на благосостоянии граждан: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и социальные выплаты остаются на низком уровне.



Сейчас, по официальным данным, задолженность украинцев за газ составила 26,4 миллиарда гривен (около 958 миллионов долларов), за отопление и горячую воду — 16,7 миллиарда (около 605 миллионов долларов), за электричество — 4,8 миллиарда (около 174 миллионов долларов).

