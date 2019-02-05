Лавров: США так и не предоставили факты нарушения российской стороной Договора о РСМД

Вашингтон до сих пор не предоставил Москве ни одного факта, доказывающего якобы имевшие место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Российско-таджикском славянском университете.



По его словам, Соединенные Штаты сейчас любой ценой стремятся сохранить свое доминирование на мировой арене. "Мы видим, как систематически расшатываются основы сформированной после Второй мировой войны архитектуры безопасности, разрушаются важнейшие договоренности в области поддержания стратегической стабильности, - указал российский министр. - Последний пример у всех на виду: односторонний выход США из ДРСМД под надуманным бездоказательным предлогом якобы имевшего место нарушения Россией этого соглашения. Ни одного факта нам предоставлено не было".



2 февраля США приостановили в соответствии с указанием президента Дональда Трампа выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Вашингтон начал процесс по выходу из договора, который должен завершиться через шесть месяцев (в августе). В тот же день в ответ на решение США президент России Владимир Путин объявил в рамках зеркальных мер о приостановке участия РФ в ДРСМД и одобрил предложение Минобороны запустить в ближайшие месяцы научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы "по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте", а также начать научно-исследовательские работы по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.



