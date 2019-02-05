Делегация из Великобритании впервые после 2014 года посетит Крым

Представительная делегация из Великобритании в этом году планирует посетить Республику Крым. Об этом газете "Известия" рассказал глава республики Сергей Аксенов.



"Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации", - сказал он.



По данным издания, ожидается, что делегация примет участие в работе 5-го Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет с 17 по 20 апреля.



"У Крыма огромный инвестиционный потенциал. Это понимают иностранные предприниматели, которые хотят наладить торговые связи с регионом", - добавил Аксенов.



На ЯМЭФ приглашены более 3 тыс. участников из 100 стран. Почетными гостями форума организаторы намерены объявить французскую и сирийскую делегации. Ранее вице-председатель "Национального объединения" Луи Алио заявил, что планирует принять участие в работе форума в составе делегации Франции, а лидер этой партии Марин Ле Пен заявила о планах прибыть на пленарное заседание форума в Ялте 19 апреля.

