В ДНР заявили о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков

Украинские силовики увеличили число обстрелов в Донбассе и все чаще применяют тяжелое вооружение, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.



Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о 17 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. По данным СЦКК, по территории республики было выпущено более 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра.



"Украинские вооруженные формирования продолжают уверенно увеличивать интенсивность обстрелов территории республики и калибр применяемого при этом вооружения. В последнее время все чаще фиксируются минометные обстрелы с позиций противника", - сказал Безсонов.

