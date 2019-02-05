В СПЧ призвали ОБСЕ принять меры после недопуска наблюдателей на Украину

Член Совета по правам человека при президенте, председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов назвал запрет работы российских наблюдателей на президентских выборах на Украине сворачиванием демократии и призвал БДИПЧ ОБСЕ принять меры.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы государства, которые состоятся в конце марта. Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" призвала ЦИК не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами.



"Я думаю, тут первый сигнальчик - не допустить россиян, вторым сигнальчиком будет - не допустить международных наблюдателей БДИПЧ на конкретные участки и на конкретные территории к конкретным процедурам. То есть мы видим сворачивание демократии в Украине. С этой точки зрения БДИПЧ ОБСЕ должна, а точнее ее институты, исполнительные органы и непосредственный руководитель миссии должен добиваться полного исполнения со стороны Киева тех или иных обязательств, которые они взяли перед международным сообществом, и допустить всех международных наблюдателей к процедурам выборов", - сказал Борисов РИА Новости.



Также общественник отметил, что свобода трактовок положений, актов и документов на Украине приводит к нарушению прав и свобод человека. По словам Борисова, Киев отказывается от обязательств, которые предусматривают участие всех государств в мониторинге международных миссий.

