В рейтинге Freedom House Украина признана "частично свободной"

В 2019 году, как и в 2018-ом, Украина, согласно рейтингу международной правозащитной организации Freedom House, является "частично свободной" страной. Об этом передает "Радио Свобода". В исследовании правозащитников также сказано, что за последний год уровень свобод в Украине несколько ухудшился.

Всего рядом с Украиной в разделе "частично свободных" стран находятся 59 других государств и пять территорий. "Свободных" стран и территорий из проанализированных 209 было выявлено 87.



Глобальное снижение уровней политических и гражданских свобод наблюдается уже тринадцатый год подряд - начиная с 2005 года, говорится в отчете Freedom House.



Напомним, в январе прошлого года Freedom House назвал Украину частично свободной страной.

