Мадуро: президентских выборов в Венесуэле в ближайшее время не будет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отвергает требования оппозиции о немедленном проведении выборов главы государства. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эксклюзивном интервью телеканалу RT.



"Проблема в оппозиции, а не в [проведении] еще одних выборов. Мы провели 25 выборов за последние 20 лет. За последние полтора года прошло шесть избирательных кампаний. Выборы [президента] в 2018 году состоялись ранее намеченного срока по предложению оппозиции", - сказал Мадуро.



При этом он отметил, что единственные выборы, которые пройдут в ближайшее время, - это "парламентские выборы, которые в соответствии с избирательным календарем состоятся в 2020 году".



