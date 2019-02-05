ЦИК РФ: запрет для россиян быть наблюдателями на выборах на Украине нарушает нормы ОБСЕ

Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах на Украине, который зарегистрирован в Верховной раде, нарушает международные правовые нормы, так как возможность наблюдения на выборах предусмотрена обязательствами стран, входящих в ОБСЕ. Такое мнение высказала во вторник секретарь Центризбиркома России Майя Гришина.



"Любые законы должны соответствовать международным правовым актам. Возможность наблюдения обязательствами стран - участниц ОБСЕ предусмотрена, поэтому в данной ситуации налицо намерения нарушить международные правовые обязательства", - сказала она ТАСС.



Гришина напомнила, что российский ЦИК направил в МИД России список экспертов, которые могут стать наблюдателями на выборах президента Украины в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Решение о направлении наблюдателей в миссию должно принять внешнеполитическое ведомство. "Общую реакцию государства на такого рода ситуацию определяет МИД России", - пояснила она.



Ранее вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что в парламенте зарегистрирован законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины. Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну граждан России, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ на выборах главы государства 31 марта.



Глава МИД Украины Павел Климкин в середине января 2019 года заявил, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборы президента. Он направил по этому поводу письмо в адрес директора БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. В бюро на это ответили, что намерены действовать в соответствии с установленными нормами и принципами, которые заложены в документах ОБСЕ и подтверждены практикой электоральных наблюдений. Россия ранее заявила, что готова направить своих наблюдателей и рассчитывает, что украинское руководство допустит их в составе миссии ОБСЕ на президентские выборы.

