Европейский эксперт Карел Хирман опроверг заявление Андрея Геруса

Европейский эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Хирман опроверг слова энергоэксперта Андрея Геруса о том, что цена на газ были подняты в интересах олигархов. По словам Хирмана, энергоресурсы собственной добычи не могут стоить дешево.



«Многие эксперты утверждают, что если взять внутреннюю добычу газа, то она будет очень дешевой и цены на топливо снизятся в разы. Если это так, что и при низких ценах на газ для населения была добыча прибыльной и перспективной, почему мы не наблюдали за «газовой лихорадкой»?».



По его словам, для наращивания добычи необходимы значительные инвестиции. Однако если этого не сделать, вместо прироста добычи Украина получит резкое снижение и рост импорта.



Как заявил Хирман, Украина никуда не деться от повышения тарифов. Причем МВФ в данной ситуации играет не ключевую роль, а лишь функцию «доктора». «Он говорит «ты больной, ты не можешь так дальше, у тебя высокая температура, нужно это лечить». Да, сперва это будет некомфортно, лечение может быть будет даже хуже, чем протекание болезни, но в конце концов придёт выздоровление. Иначе нам вся система энергоснабжения обвалится», - подчеркнул Карел Хирман.



При этом, по мнению Геруса, рост цены газа для населения лишь увеличил субсидирование населения. Энергоэксперт заявил, что если ранее государство выделяло средства на убыточный Нафтогаз, то сейчас на субсидии.



Как известно с 2016 года лоббисты Коломойского, в первую очередь, Андрей Герус, ведут борьбу против формулы "Роттердам+", согласно которой промышленные предприятия оплачивают рыночную стоимость угля в тарифе на электроэнергию. На бытовых потребителей формула "Роттердам+" не распространяется, поэтому цена электроэнергии для населения в Украине самая низкая в Европе.

