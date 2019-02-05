Тимошенко требует расследовать доходы Порошенко

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко требует, чтобы Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции взялось за исследование обогащения президента Украины Петра Порошенко.



С соответствующим заявлением она выступила на согласительном совете парламента, сообщает ТСН. Политик заявила, что в 2018 году доходы главы государства возросли, о чем свидетельствуют изменения, которые он внес в свою декларацию в течение года.



По мнению Тимошенко, НАПК нужно составить протокол о коррупции, потому что Порошенко увеличил свои доходы в 82 раза.



"Я держу в руках декларацию Порошенко за прошлый 2018 год, а также документы, которыми он додекларировал в 2018 году свои состояния. Президент Украины за год в 82 раза увеличил свои доходы. На фоне крайней бедности людей. А что наиболее интересно, что часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и практически почти голода — это преступление. Есть абсолютный конфликт интересов между президентом, который имеет все полномочия и назначает руководителя Национального банка, а также тем, что он своему государству отдает деньги под проценты. Я обратилась к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов", — заявила Тимошенко.







