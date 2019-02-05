Против Медведчука возбудили дело по статье "госизмена"

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук официально пока не является подозреваемым в уголовном деле, говорить о доказанности его вины рано, заявил во вторник пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.



"Пока говорить о доказанности (вины Медведчука – ред.) еще рано, будут проведены соответствующие следственные действия, и по необходимости следователь вручит подозрение (Медведчуку – ред.)", - сказал Лысенко в эфире украинского телеканала "Прямой".



Ранее стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ведомства Лариса Сарган на своей странице в Facebook.



Дело открыто по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "госизмена".



По словам Сарган, дело возбуждено из-за предложения Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.



"В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", — заявила пресс-секретарь.



Отмечается, что поводом стало обращение народного депутата (от фракции "Народный фронт" - ред.) Андрея Тетерука. Расследование будет вести Служба безопасности Украины.



В прокуратуре отметили, что уведомление о подозрении Медведчуку вручат после следственных действий, а о "доказанности его вины говорить рано".

В конце января Медведчук на партийном съезде предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. По его словам, это предполагает создание в регионе собственных органов государственного управления, в том числе парламента и правительства.



