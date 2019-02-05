Наркотических веществ в крови Децла не обнаружили

Тело реп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого), который умер в ночь на 3 февраля в Ижевске, передали родственникам для доставки в Москву, где он будет похоронен. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах Удмуртии.



"Тело передали родственникам для доставки в Москву. Предварительно, наркотических веществ по результатам экспертиз не обнаружено", - сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что российский рэпер Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. Как сообщали СМИ, по предварительным данным, музыкант умер из-за остановки сердца.



Предположительно, он будет похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

