Розенко не видит оснований для отстранения Супрун

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко не видит оснований для отстранения Уляны Супрун от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.



"Считаю, что она назначена с соблюдением действующего законодательства. Я не вижу никаких оснований для отстранения ее от должности", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.



Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что правительство поддерживает деятельность У.Супрун в должности и.о. главы Минздрава.



Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.



Он также обнародовал копию данного определения суда от 5 февраля 2019 года. В мотивировочной части указывается, что И.Мосийчук направил в Окружной административный суд г.Киева иск, в котором просит суд установить отсутствие у У.Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 января 2019 года отрыл производство в административном деле. Кроме того, И.Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета У.Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Суд частично удовлетворил заявление И.Мосийчука об обеспечении админиска, запретив У.Супрун предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.



Министерство здравоохранения Украины сообщило, что проводит консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда г.Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.

