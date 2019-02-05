В ЕК надеются договориться о продолжении транзита газа через Украину

Достигнуть до конца нынешнего года договорённости о продолжении поставок российского газа в Евросоюз по украинскому маршруту возможно, несмотря на то что министерские трехсторонние переговоры по этому вопросу, как ожидается, возобновятся только в мае, заявил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.



"Я надеюсь, что это будет так. Я думаю, это будет в общих интересах всех ключевых партнеров", - ответил он на соответствующий вопрос.



В январе в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча РФ, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом". Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи.



По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Продолжить трехсторонние обсуждения на уровне министров стороны планируют в мае.

