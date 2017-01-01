В полиции расследуют 6 уголовных дел о деятельности НОТУ при Аласании

За период с 1 января 2017 по 28 декабря 2018 года, когда уволенный в конце января 2019 года Зураб Аласания возглавлял Национальную общественную телерадиокомпанию Украины, по факту ее хозяйственной деятельности было заведено 6 уголовных дел. Об этом идет речь в ответе полиции на запрос председателя комитета по вопросам аудита Наблюдательного совета ПАО "НОТУ", пишет zik.



"... Согласно данным следственного управления ГУНП в Киеве, за период с 01.01.2017 по 28.12.2018 по факту хозяйственной деятельности ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" в Единый реестр досудебных расследований внесено 6 уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 364 УК Украины и ч. 2,5 ст. 191 УК Украины... Данные досудебного расследования подлежат разглашению согласно с разрешением следователя и прокурора в том объеме, в котором они признаются возможным", - сказано в документе.



Отметим, что часть 2 статьи 364 УК Украины - это "злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжелые последствия". Часть 2 статьи 191 УК Украины - "присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением". Часть 5 статьи 191 УК Украины - "присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или в составе организованной группы".

