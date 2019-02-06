Порошенко поддержал отстраненную Супрун

Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что поддерживает Ульяну Супрун, которой суд запретил исполнять обязанности министра здравоохранения, надеется на пересмотр решения Верховным судом. Во вторник лидер "Радикальной партии", кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Такое решение суд принял по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил и.о. главы Минздрава в некомпетентности. В Минздраве сообщили, что пока изучают решение суда. Кабмин Украины заявил о намерении обжаловать такое решение.



"Я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины", - сказал Порошенко в ходе выступления на встрече с представителями Американской торговой палаты на Украине, которое транслировалось онлайн.

Он также отметил, что очень ценит работу Супрун по проведению медицинской реформы в стране.



При этом Порошенко выразил надежду, что Верховный суд Украины "установит истину" в этом деле. "Первая (судебная – ред.) инстанция еще не переформирована. Но у меня нет ни малейшего сомнения, что переформированный Верховный суд установит истину", - подытожил президент.



Спикер Рады Украины Андрей Парубий заявил, что поддерживает и.о. главы Минздрава. "Супрун стала провайдером медицинской реформы. Она взялась за нелегкую работу... Убежден, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу! Поэтому я поддерживаю Супрун!", - написал он во вторник в Twitter.



Окружной административный суд Киева уже рассматривал подобные иски против команды и.о. главы Минздрава и не удовлетворил ни один из них. В 2017 году этот суд принял два постановления, которые подтвердили правомерность назначения Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины.



Отставки Супрун давно добиваются парламентские фракции "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии" Олега Ляшко, считая ее работу неэффективной. Ранее комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к кабмину с требованием уволить Супрун. По украинским законам назначает и увольняет министров Рада, но поскольку Супрун является исполняющей обязанности, уволить ее может только кабмин. Премьер Украины выступил в защиту и.о. главы Минздрава.

