Лукашевич обвинил украинские власти в нарушении международных обязательств

Законодательная и исполнительная ветви власти на Украине вместе нарушают свои международные обязательства, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя ситуацию с недопуском российских наблюдателей на выборы президента Украины.



"Несмотря на все международные сигналы, в том числе со стороны ОБСЕ, о неприемлемости такого подхода, Верховная Рада рассматривает специальный законопроект, накладывающий законодательный запрет на приезд российских наблюдателей на президентские выборы на Украине. Это еще более вопиющие вещи, которые связаны с внеправовым регулированием процессов в нарушение обязательства ОБСЕ и по другим международно-правовым документам, - заявил Лукашевич.



"Получается, что законодательная и исполнительная ветки власти идут рука об руку в нарушение своих международных обязательств. О какой Украине, идущей в Европу, можно в этом случае говорить? Так что формула "Украина це Европа" здесь вообще не работает", - добавил постпред.

