В штате украинских госорганов появятся советники по гендерному равенству

Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Елена Чуркина представила типовое положение о советнике по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в Украине. Указаны полномочия, статус и обязанности эксперта.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.



Целью деятельности советников является участие в формировании и реализации государственной политики по вопросам обеспечения гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и обеспечения применения гендерных подходов в деятельность органов исполнительной власти/местного самоуправления в процессе децентрализации.



Должность советника по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин должна стать штатной, что позволит обеспечить сохранение институционной памяти и постоянство применения гендерных подходов в деятельность органов власти.



Полномочия советника:



связанные с вопросами управления персоналом в органе исполнительной власти/местного самоуправления (внутренняя деятельность): организация проведения гендерных аудитов; внесение предложений в коллективные договоры и относительно создания необходимых условий для работников с семейными обязанностями; предупреждение дискриминации по признаку пола;



связанные с выполнением функций органа исполнительной власти/местного самоуправления (основные функции): предоставление предложений для учета гендерного аспекта при разработке нормативно-правовых актов и распорядительных документов, применение позитивных действий по преодолению асимметрии, дисбаланса на соответствующей территории или в отрасли и их прекращение; разработки и мониторинга нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин; применение гендерного бюджетирования;



связанные с созданием условий для надлежащего выполнения функций органом исполнительной власти/ местного самоуправления, включающие коммуникационные мероприятия (вспомогательные функции): внесение предложений по усовершенствованию статистической отчетности и участие в разработке "Гендерных портретов Украины/отрасли/области/района/города/объединенной территориальной общины"; повышение уровня осведомленности об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин; освещение вопросов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на официальном сайте органа исполнительной власти/местного самоуправления и в средствах массовой информации.



Также обсуждался вопрос статуса советника, порядок назначения советника на должность и подчинение, компетенций и порядка отбора, прав и обязанностей, повышения квалификации и обучения.



В частности, разработанный мануал рассчитан на период до 2020 года и исполнен в соответствии с Национальным планом действий по выполнению рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Украины.

