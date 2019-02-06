Поклонская призвала возродить УБОП в России

Депутат Госдумы бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что считает актуальным возрождение в России Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП), расформированного в 2008 году.



"В свое время было замечательное подразделение. Я на тот момент работала, служила на Украине. Вот у нас было подразделение УБОПа. УБОП существовал и в России. Я хочу сказать, что существование УБОПа сегодня актуально. Потому что те 90-е — они не исчезли, они переросли, они приобрели новую форму — форму власти, они обросли, они легализуются", — сказала она во вторник в эфире радио.



В программе обсуждался вопрос о недопущении в парламент людей с криминальным прошлым.



"Поэтому введение спецподразделения, которое будет вести борьбу с таким проявлением криминогенным, оно важно. Мне кажется, на мой взгляд, на взгляд лично мой, с учетом моего опыта службы в прокуратуре, необходим", — добавила она.

