В Киеве изменили ставки туристического сбора для украинцев и гостей
В четверг, 31 января, Киеврада утвердила новые ставки туристического сбора. Теперь он привязан не к стоимости проживания в гостинице или хостеле, а к минимальной зарплате в Украине.
Также решением предусматривается, что все учреждения, которые предоставляют услуги по временному проживанию, будут указаны на сайте городской власти. Об этом сообщает ЮрЛига.
Новый туристический сбор установлен в размере:
1 % - для иностранцев (41,73 грн в 2019 году);
0,4 % - для внутреннего туризма (16,69 грн в 2019 году).
Ранее ставка устанавливалась в размере 1 % от стоимости всего периода проживания за вычетом НДС.
С 1 января действуют изменения в Налоговый кодекс, согласно которым туристический сбор устанавливается местными советами за каждые сутки в размере до 0,5 % - для внутреннего туризма и до 5 % - для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.
Базой взимания сбора является общее количество суток временного размещения.