В ОБСЕ связали антироссийские заявления Порошенко с погоней за рейтингом

Заявлением о недопуске наблюдателей из России на выборы президент Украины Петр Порошенко нагнетает антироссийскую риторику, чтобы нарастить себе рейтинг, заявил во вторник РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"Констатируем, что это нагнетание антироссийской риторики используется для того, чтобы нарастить себе рейтинги в условиях не очень сильного подъема и поддержки со стороны народа Украины, как мы видим по многим социальным опросам", - заявил Лукашевич.

