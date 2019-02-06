Верховный Суд рассмотрит вопрос подсудности дела "Савченко-Рубана" 11 февраля

Верховный суд Украины 11 февраля рассмотрит вопрос об определении подсудности дела народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" адвокаты Н.Савченко и В.Рубана, заседание назначено на 14:00 11 февраля.



4 февраля оно было отложено из-за самоотвода одного из членов коллегии судей.



Прокуратура ходатайствует о передаче данного дела из Славянского горрайонного суда Донецкой области в Черниговский районный суд Черниговской области. При этом на 6 февраля в Славянском суде уже назначено первое подготовительное заседание по делу Савченко и Рубана. В свою очередь защита Савченко и Рубана ходатайствует о том, чтобы данное дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.



1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении расследования дела руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.



Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года.

