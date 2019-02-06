В Госдуме ответили на слова Порошенко о закрытии рынка России для Украины

Президент Украины Петр Порошенко, утверждая, что Киев лишился трети доходов после закрытия Россией рынка для украинских товаров, делает это, чтобы предстать в наиболее выгодном свете перед избирателями, товарооборот между странами растет, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.



Порошенко заявил в понедельник в эфире телеканала ICTV, что Россия "в одно мгновение" закрыла рынки для украинских товаров, после этого доходы Украины упали на 33%.



"Во-первых, данные прошлого свидетельствовали о том, что товарооборот между странами отнюдь не сокращается. Что имеет в виду Порошенко, это надо еще посмотреть. В принципе с учетом тех барьеров, которые чинятся Киевом в развитии наших двухсторонних отношений, такая ситуация может рано или поздно сложиться, но Россия никоим образом не была заинтересована в каких-то мерах ограничений экономического взаимодействия", - сказал Новиков РИА Новости.



Он подчеркнул, что есть существенная разница между позицией киевских властей и интересами двух народов, а разрыв экономических и культурных связей между украинскими и российскими гражданами не входит в задачи политики, которая проводится Москвой.



"Наоборот, мы считаем, что политики приходят и уходят, а отношения между братскими народами должны быть не просто добрососедскими, а дружественными", - сказал парламентарий.



По мнению Новикова, накануне президентских выборов Порошенко сделает еще много антироссийских заявлений, в том числе абсурдных. "Никак иначе как к курсу на ухудшение в целом наших отношений, как к желанию предстать перед украинскими избирателями в наиболее выгодном свете, к этому не стоит относиться", - добавил депутат.



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. По последним данным, центризбирком зарегистрировал 30 кандидатов.

