Крупнейший ТРЦ на Украине продали с аукциона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе права требования по двум кредитам банка-банкрота Надра, по которым в залоге находился недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве. Об этом сообщает на сайте ProZorro.Продажи.



Победителем аукциона стала компания Солтекс Капитал, которая согласилась заплатить за Respublika 777,13 млн грн.



Как сообщается на странице лота, проданы "имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно: многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который является составной частью проекта "Жилая и общественная застройка с автовокзалом территории по адресу: г. Киев, вул. Кольцевая дорога, 1, 1а, 1в". Начальная цена лота составляла 2 млрд 590 млн грн.



Согласно информации на сайте проекта, многофункциональный комплекс Respublika должен стать крупнейшим торгово-развлекательным центром на Украине.

