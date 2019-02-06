Россия ждет позиции ОБСЕ в ситуации с наблюдателями на Украине

Россия будет настаивать на сохранении принципиальной позиции Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отвергнувшего претензии Украины в ситуации с российскими наблюдателями, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"Мы видели сегодня не очень решительную ремарку представителя БДИПЧ, который усомнился в том, что отказ пускать российских наблюдателей на территорию Украины во время избирательной кампании соответствует обязательствам Украины по ОБСЕ. Это, мягко говоря, очень слабая формулировка", - заявил Лукашевич.



"Мы будем настаивать на том, чтобы БДИПЧ оставалось на той принципиальной позиции, которую он занял с самого начала, отвергнув претензии украинской стороны и сказав, что бюро будет исходить из имеющихся нормативов и принципов, которые являются руководящими для наблюдательных миссий нашей организации в государствах-участниках", - добавил российский постпред.

