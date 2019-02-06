Показано неизвестное видео допроса Майкла Джексона

В Сети появилось ранее неизвестное видео допроса легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона. Вопросы связаны с делом о педофилии. Об этом пишет The Daily Mail.



В ролике видно, как, извиваясь в кресле, Майкл Джексон вынужден отвечать на прямой вопрос о том, является ли он педофилом.



В видео артист хихикает и цитирует Иисуса в ответ на неудобные вопросы юристов. По информации издания, данная съемка с допросом певца по делу о педофилии является единственной, сделанной когда-либо на протяжении его жизни.



Съемка производилась в 1996 году, когда певцу было 37 лет. Видео вошло в документальный фильм, показанный на кинофестивале Сандэнс, с участием бывших приближенных Джексона, Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчука, которые тогда были детьми.



Они утверждают, что поп-звезда сексуально надругалась над ними на ранчо Неверленд.



В фильме "Покидая Неверленд" также идет речь о том, что Джексон якобы готовил детей, прежде чем вступать с ними в сексуальные отношения.







