В мессенджере Facebook можно удалять только что отосланные сообщения

В мессенджер социальной сети Facebook, в которой произошел масштабный сбой, добавили возможность удалять сообщения. Стереть его можно только в течение 10 минут после его отправки.



Об этом сообщает The Verge со ссылкой на соцсеть. Новая функция будет введена 5 февраля в течение дня и на iOS, и на Android, отметил представитель компании.



Для этого пользователю надо нажать на сообщение и выбрать одну из двух опций - удалить для всех или только для себя. Если пользователь выбирает вариант удаления для всех, то сообщение, которое он удалил, заменяется текстом о том, что сообщение было удалено.



Как отмечает The Verge, гендиректор соцсети Марк Цукерберг пользовался подобной возможностью еще до того, как она была введена для всех остальных пользователей.



В апреле 2018 года источники рассказывали изданию, что сообщения, которые они получали от Цукерберга, исчезали. Facebook объяснил это мерами безопасности.



В мессенджерах Вконтакте, Telegram и Whatsapp у пользователей есть возможность удалять сообщения. В Whatsapp на месте удаленного сообщения остается упоминание о том, что сообщение было удалено.

