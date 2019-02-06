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Вышел трейлер нового комедийного сериала об упырях
Канал FX представил официальный трейлер комедийного телевизионного шоу Реальные упыри. В главных ролях в сериале снялись Джемейн Клемент и Тайка Вайтити. Ролик появился на YouTube-канале GameSpot Universe Trailers.
В основу сериала положена история о трех вампирах, которые пытаются освоиться в современном мире.
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Режиссерами проекта выступили Тайка Вайтити и Джемейн Клемент. В ролях также снимаются Кейван Новак, Мэтт Берри, Наташа Диметриу и Харви Гиллен.
Источник: Корреспондент
13:31