Вышел трейлер нового комедийного сериала об упырях

Вышел трейлер нового комедийного сериала об упырях

Канал FX представил официальный трейлер комедийного телевизионного шоу Реальные упыри. В главных ролях в сериале снялись Джемейн Клемент и Тайка Вайтити. Ролик появился на YouTube-канале GameSpot Universe Trailers.

В основу сериала положена история о трех вампирах, которые пытаются освоиться в современном мире.

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Режиссерами проекта выступили Тайка Вайтити и Джемейн Клемент. В ролях также снимаются Кейван Новак, Мэтт Берри, Наташа Диметриу и Харви Гиллен.