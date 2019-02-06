Трамп рассказал о свершениях

Второе официальное обращение президента Дональда Трампа о состоянии дел в стране. Речь была отложена на две недели из-за самой длительной приостановки работы правительства в истории. Тему выступления представители администрации сформулировали как «Выбор величия». Президент призывает партии объединиться, чтобы раскрыть невероятные возможности американского будущего.



Большое спасибо, госпожа спикер, вице-президент, члены Конгресса, первая леди США. И мои сограждане американцы. Мы встречаемся сегодня в момент неограниченных возможностей. Мы открываем новый Конгресс, и я стою тут, готовый работать вместе с вами, чтобы добиться исторических прорывов для всех американцев. Миллионы наших сограждан смотрят на нас, собравшихся в этом великом зале, с надеждой, что мы будем руководить не как две партии, а как одна нация.



Повестка, которую я объявлю сегодня вечером, — это повестка не республиканцев или демократов, это повестка американского народа. Многие из нас вели кампании, давая одинаковые главные обещания — защитить американские рабочие места, потребовать честной торговли для американских рабочих, восстановить и придать жизнь инфраструктуре нашей нации, снизить стоимость здравоохранения и лекарств, создать иммиграционную систему, которая безопасна, законна, современна и надежна, и следовать внешней политике, которая ставит интересы Америки на первое место. В американской политике есть новая возможность, если мы только наберемся смелости ухватиться за нее. Победа — это не выигрыш для нашей партии, победа — это выигрыш для нашей страны.



В этом году Америка будет отмечать две важных годовщины, которые показывают нам высоту американского видения и силу американской гордости. В июне мы отметили 75-ю годовщину начала того, что генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр назвал «великим крестовым походом», освобождение союзниками Европы во Второй мировой войне. В «день Д», 6 июня 1944 года 15 тысяч молодых американских мужчин спрыгнули с небес, а еще 60 тысяч высадились с моря, чтобы спасти нашу цивилизацию от тирании. С нами здесь сегодня — трое из этих невероятных героев. Рядовой первого класса Джозеф Райли, сержант Эрвинг Уокер и сержант Хартман Зайтчек.



Джентльмены, мы чествуем вас. В 2019 году мы также отмечаем 50-ю годовщину с того момента, как смелые молодые пилоты пролетели четверть миллиона миль в космосе, чтобы установить американский флаг на поверхности Луны. Полстолетия спустя с нами стоит один из 11 астронавтов «Аполлона», которые установили этот флаг. Базз Олдрин. Спасибо, Базз. В этом году американские астронавты вернутся в космос на американских ракетах.



В XX веке Америка спасла свободу, преобразила науку, изменила понятия о среднем классе, и, если задуматься, нигде в мире нет ничего, что может соперничать с Америкой. Теперь мы должны уверенно и храбро открыть новую главу этого великого американского приключения. Мы должны создать новый стандарт жизни для XXI века. Прекрасное качество жизни для всех наших граждан — в пределах досягаемого. Мы можем сделать наши сообщества более безопасными, наши семьи — сильнее, нашу культуру — богаче, нашу веру — глубже, а наш средний класс — более процветающим, чем когда-либо ранее.



Но мы должны отказаться от политики мести, сопротивления и расплаты и использовать бездонный потенциал сотрудничества, компромисса и общего блага. Вместе мы можем завершить декады политического тупика. Мы можем разрешить все разногласия, залечить старые раны, построить новые коалиции, найти новые решения и раскрыть невероятные возможности американского будущего. Это решение должны принять мы. Мы должны выбрать между величием и тупиком, результатами или сопротивлением, невероятным прогрессом или бессмысленным уничтожением. Сегодня я прошу вас выбрать величие.



За последние два года моя администрация действовала с исторической скоростью и срочностью, необходимыми, чтобы решить проблемы, которые лидеры обеих партий игнорировали на протяжении многих десятилетий. Всего чуть больше чем за два года с момента выборов мы запустили беспрецедентный экономический бум — бум, который ранее наблюдался редко. Ничего подобного (раньше) не было. Мы создали 5,3 миллиона новых рабочих мест и — что важно — добавили 600 тысяч новых рабочих мест в производстве. Это то, что почти все считали невозможным. Но дело в том, что мы только начинаем.



Зарплаты растут быстрейшими темпами за десятилетия, и они растут для «голубых воротничков», для тех, за кого я обещал бороться. Они растут быстрее, чем для кого-либо еще. Почти пять миллионов американцев перестали пользоваться талонами на продукты. Экономика США растет почти в два раза быстрее, чем тогда, когда я вступил в должность, и мы явно считаемся самой горячей экономикой во всем мире.



До нас далеко. (аплодисменты). Безработица сегодня на самом низком уровне за полвека с лишним (аплодисменты). Безработица среди афроамериканцев, испаноязычных американцев и азиатов-американцев достигла исторического минимума.



Безработица среди американцев с ограниченными возможностями также снизилась до исторического минимума (аплодисменты). Сегодня работает больше людей, чем в любой другой момент в истории нашей страны. Работа есть у 157 миллионов человек. Мы провели существенное налоговое сокращение для работающих семей и удвоили налоговый вычет на детей (аплодисменты). Мы практически положили конец посмертному имущественному налогу, или налогу на смерть, как его еще называют, для малого бизнеса, для скотоводческих хозяйств и семейных ферм (аплодисменты). Мы ликвидировали штраф за просрочку обязательного медицинского страхования в непопулярной реформе здравоохранения Обамы (аплодисменты). Таким образом, мы обеспечили пациентам с тяжелыми заболеваниями доступ к жизненно важному лечению. Мы дали им право на попытку.









За короткий промежуток времени моя администрация отменила больше норм и предписаний, чем любая другая администрация за все время своего правления. В нашу страну в больших количествах возвращаются компании благодаря историческим сокращениям налогов и регулирующих правил (аплодисменты). А еще мы начали революцию в американской энергетике. Сегодня Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по добыче нефти и газа (аплодисменты). Впервые за 65 лет мы стали чистым экспортером энергоресурсов (аплодисменты). После двух лет быстрого продвижения вперед наша экономика вызывает зависть у всего мира (аплодисменты). Наша армия — самая сильная на Земле, и Америка (аплодисменты), Америка снова каждый день побеждает. Члены конгресса, положение нашей страны прочное (аплодисменты, зал скандирует: «США!»).



Звучит неплохо (смех).



Наша страна полна сил и энергии, а наша экономика процветает как никогда прежде. В пятницу было объявлено, что только за прошлый месяц у нас появилось еще 304 тысячи рабочих мест, то есть почти вдвое больше ожидаемого (аплодисменты). В США происходит экономическое чудо, и единственное, что может нас остановить, это глупые войны, политические интриги, а также нелепые и пристрастные расследования (аплодисменты). Если мы хотим мира в законодательной власти, не должно быть войн и расследований. Так дело не пойдет.



Мы должны быть едины внутри страны, чтобы разгромить наших врагов за рубежом. Эта новая эра сотрудничества может начаться с долгожданного утверждения в должностях 300 с лишним высококвалифицированных кандидатов, которые застряли в конгрессе, и в некоторых случаях годами ждут своего назначения. Это неправильно (аплодисменты).



Сенат бездействует, не утверждает этих людей, что несправедливо по отношению к ним и очень несправедливо по отношению к нашей стране. Пришло время действовать обеим партиям. Хотите верьте, хотите нет, но мы уже доказали, что это возможно. В прошлом составе конгресса обе партии объединились, чтобы принять беспрецедентный закон о преодолении опиоидного кризиса, обширный новый закон о фермах, исторические реформы в делах ветеранов. И после 40-летнего обсуждения мы приняли закон о подотчетности Управления делами ветеранов. Теперь мы можем, наконец, пресекать действия тех, кто дурно обращается с нашими замечательными ветеранами (аплодисменты). Всего несколько недель назад все партии объединились, чтобы осуществить революционную реформу уголовного правосудия. А говорили, что сделать это невозможно.



В прошлом году друзья рассказали мне историю про Элис Джонсон. Я был глубоко тронут. В 1997 году Элис дали пожизненное заключение, хотя ее преступление было ненасильственным, торговля наркотиками. Пробыв 22 года в тюрьме, она стала тюремным проповедником, призывая других встать на лучший путь. Она оказала большое влияние на заключенных из своей тюрьмы и из других мест заключения. История Элис демонстрирует несоответствия и несправедливость, которые существуют в уголовной юстиции при вынесении приговоров, а также говорит о необходимости устранить эту ужасную несправедливость. Она почти 22 года провела за решеткой и должна была находиться там весь остаток своей жизни. В июне я смягчил приговор Элис. Когда я увидел, как ее прекрасная семья приветствует эту женщину возле ворот тюрьмы, обнимает, целует ее, плачет и смеется, я понял, что поступил правильно. Элис сегодня здесь, с нами, это замечательная женщина. Элис, прошу вас.



Элис, спасибо, вы напомнили нам о том, что мы в состоянии определять свою собственную судьбу. Большое спасибо (аплодисменты).



Воодушевленная такими историями, как у Элис, моя администрация тесно сотрудничала с членами обеих партий, чтобы утвердить законопроект первого этапа. Это важно. Это очень важно (аплодисменты). Этот законодательный акт внес изменения в законы о вынесении приговоров, которые несправедливо и несоразмерно приносили вред афроамериканскому сообществу.



Закон первого шага дает шанс совершившим ненасильственные преступления правонарушителям вернуться в общество в качестве законопослушных и приносящих пользу граждан. Штаты по всей стране последовали нашему примеру. Америка — это страна, которая верит в искупление. Сегодня здесь также присутствует Мэтью Чарльз из Теннесси. В 1996 году, когда Мэтью было 30 лет, его приговорили к 35 годам лишения свободы за торговлю наркотиками и другие связанные с этим преступления. За следующие 20 лет он провел более 30 исследований Библии, стал судебным делопроизводителем и начал давать наставления многим своим сокамерникам. Мэтью стал первым человеком, вышедшим на свободу в соответствии с законом первого шага.



Мэтью, прошу вас (аплодисменты). Спасибо, Мэтью. Добро пожаловать домой (аплодисменты).



Республиканцы и демократы должны вновь объединить усилия для противодействия назревшему общенациональному кризису. У конгресса осталось 10 дней на принятие закона, который обеспечит финансирование нашего правительства, защитит нашу родину и укрепит очень опасную южную границу. Конгрессу пора показать всему миру, что Америка полна решимости покончить с нелегальной иммиграцией и лишить работы безжалостных контрабандистов, картели, наркоторговцев и торговцев людьми (аплодисменты).



В этот самый момент крупные организованные колонны людей движутся в сторону американской границы. Мы только что узнали, что мексиканские города в попытке избавиться от нелегальных иммигрантов выделяют грузовики и автобусы для их перевозки в нашу страну через те районы, где граница слабо охраняется. Я приказал направить еще 3 750 военнослужащих на южную границу, чтобы они отразили этот натиск. Это вопрос морали. Беззаконие на нашей южной границе создает угрозу безопасности и финансовому благополучию всех американцев. У нас есть моральный долг создать такую иммиграционную систему, которая защитит жизнь и рабочие места наших граждан. Среди прочего, у нас есть моральный долг перед миллионами иммигрантов, которые живут здесь сегодня, соблюдая правила и наши законы. Легальные иммигранты делают нашу страну богаче, а общество сильнее (аплодисменты).



Я хочу, чтобы люди приезжали в нашу страну в больших количествах, но они должны делать это законно. Сегодня я прошу вас защитить очень опасную южную границу из чувства любви и преданности нашим согражданам и нашей стране. Ничто не демонстрирует раскол между американским рабочим классом и американским политическим классом нагляднее, чем нелегальная иммиграция. Богатые политики и инвесторы ратуют за открытые границы, хотя сами живут за заборами, воротами и под защитой охраны.



Между тем, американский рабочий класс вынужден расплачиваться за массовую незаконную иммиграцию, за сокращение рабочих мест, снижение зарплат, переполненные школы, больницы, в которые невозможно попасть, за рост преступности и оскудение социальной поддержки. Терпимое отношение к нелегальной иммиграции — это не сострадание, а жестокость.



Каждая третья женщина во время долгого путешествия на север подвергается насильственным действиям сексуального характера. Контрабандисты используют детей мигрантов как пешек, чтобы повлиять на наши законы и обеспечить доступ в нашу страну. Торговцы людьми и сексуальными услугами используют открытые территории между нашими пропускными пунктами, чтобы тайком переправлять в США девушек и женщин, а потом продавать их в публичные дома и в современное рабство.



Десятки тысяч ни в чем не повинных американцев умирают от смертоносных наркотиков, которые пересекают наши границы и попадают в наши города, в том числе, от метамфетамина, героина, кокаина и фентанила. Свирепая банда Ms 13 действует сегодня как минимум в 20 американских штатах, и почти все эти люди проникают к нам через южную границу. Лишь вчера был задержан член этой группировки, устроивший стрельбу с человеческими жертвами на платформе нью-йоркского метро. Мы тысячами ловим и высылаем членов этой банды, но пока наша граница не защищена, они будут возвращаться. Год за годом нелегальные иностранные преступники убивают бесчисленное множество американцев. Я знаю многих замечательных матерей, отцов и их семьи. Никто не должен пережить ту ужасную боль утраты, которую пришлось испытать им. Сегодня здесь находится Дебора Биссел. Три недели назад нелегальные иностранцы ворвались в ее дом в Рино, штат Невада, и убили ее родителей. Им было за 80, и у них было четверо детей, 11 внуков и 20 правнуков. Здесь также присутствует внучка Джеральда и Шарон Хезер и их правнучка Мэдисон. Дебора, Хезер, Мэдисон, пожалуйста, встаньте. Мало кто может понять вашу боль, Спасибо, спасибо вам за то, что пришли. Большое спасибо (аплодисменты).



Источник: The White House



