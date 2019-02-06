Лавров: Запад агрессивно применяет политическую инженерию в отношении Венесуэлы

Западные страны агрессивно и беззастенчиво применяет методы политической инженерии в отношении Венесуэлы. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Институте международных отношений МИД Туркмении.



"К сожалению, в западных столицах так и не вынесли уроков из трагедии Югославии, Ирака, Ливии, Украины. Сегодня методы политической инженерии энергично, а вернее агрессивно и беззастенчиво применяются в отношении Венесуэлы", - подчеркнул министр.



23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.



В понедельник большинство стран ЕС признало Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В поддержку Мадуро ранее высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.



