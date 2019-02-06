Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" на Украине

Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" на Украине

Решение Окружного административного суда Киева запретить Ульянe Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения "открывает ящик Пандоры" и создает опасную ситуацию, заявил глава МИД страны Павел Климкин в Facebook.

Он вступился за Супрун и предположил, что инцидент может привести к серьезным последствиям.

Также Климкин высказался про американское гражданство министра здравоохранения.

"Это еще один яркий пример того, о чем я говорил сто пятьдесят раз: нам нужно учитывать объективные потребности страны и взглянуть реальности в лицо, а не закрываться от мира ", - заключил он.