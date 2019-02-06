Климкин заявил об открытии "ящика Пандоры" на Украине

Решение Окружного административного суда Киева запретить Ульянe Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения "открывает ящик Пандоры" и создает опасную ситуацию, заявил глава МИД страны Павел Климкин в Facebook.



Он вступился за Супрун и предположил, что инцидент может привести к серьезным последствиям.



Также Климкин высказался про американское гражданство министра здравоохранения.



"Это еще один яркий пример того, о чем я говорил сто пятьдесят раз: нам нужно учитывать объективные потребности страны и взглянуть реальности в лицо, а не закрываться от мира ", - заключил он.

