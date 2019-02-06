Parimatch подписали нового бренд-амбассадора Конора Макгрегора

Букмекерская компания Parimatch подтвердила сенсационную новость - состоялся ребрендинг компании, а один из популярнейших спортсменов планеты, непревзойденный мастер боев без правил Конор МакГрегор стал официальным амбассадором бренда.



Обновленный визуальный стиль Parimatch - дело рук специалистов креативного агентства с вполне подходящим для нового боевого направления компании названием - Banda Agency. Новый логотип стал более резким и динамичным. В глаза сразу бросается ярчайший неоновый цвет Electric Yellow. Посетители смогут оценить новое оформление уже с 6 февраля 2019 года.

Parimatch так же проведет интегрированную мультиканальную кампанию. В разработках коммуникационной платформы со звучным названием "Заряжен побеждать!" участвовало маркетинговое агентство Digital Choo. В инновационной неоновой стилистике будут презентованы вижуалы наиболее значимых видов спорта.

За четверть века существования на рынке букмекерских услуг Parimatch превратился значимый интернациональный бренд. Компания работает примерно в шести десятках стран. Бренд Parimatch решился на кардинальный ребрендинг, дабы продемонстрировать свой серьезный настрой на покорение новых вершин. Parimatch также отснял и выложил в сеть рекламный видеоролик, нацеленный на привлечение внимание на всей планете.

Казахстанский мастер воркаута и известный блогер Ислам Бадургов снялся в ролике в роли самого МакГрегора. Он лично знаком со знаменитым ирландцем. Их встреча произошла полгода назад на соревновании по боям без правил в польском городе Гданьск. После этого знакомства Бадургов начал тренироваться с персональным наставником Конора в его зале.

Конор Макгрегор, который не потерял популярности даже после нашумевшего поражения в прошлом году от дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова, уже сделал официальное заявление по поводу сотрудничества с Parimatch:

МакГрегор отметил, что не имеет никаких барьеров. Он подчеркнул, что его единственной целью является победа. Также МакГрегор добавил, что испытывает гордость от того, что стал частицей известной во всем мире букмекерской компании. МакГрегор готов поделиться с Parimatch своим бесценным опытом и энергией, готовностью всегда побеждать:

"У меня нет никаких барьеров, и я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с Parimatch!"

В компании также дали комментарий, который пролил свет на неожиданный ребрендинг. CEO Parimatch Сергей Портнов рассказал:

"Наш выбор бренд-амбассадора не случаен. Как и Parimatch, Конор МакГрегор готов взять на себя смелость быть собой и выходить за рамки спорта. Он отражает силу духа и стиль компании – динамичный и амбициозный".



