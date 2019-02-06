Песков объяснил, почему Путин редко дает интервью российским СМИ

Президент РФ Владимир Путин редко дает интервью российским СМИ из-за крайне плотного графика. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил тот факт, что комментарии российского лидера от первого лица чаще можно встретить в зарубежных СМИ.



"Почему Путин редко дает интервью? Во-первых, у него мало времени. Во-вторых, он очень часто появляется и становится доступен для СМИ, фактически каждый день, то есть каждый день он так или иначе выступает в аудитории, где находятся СМИ, участвует в панельных дискуссиях, проводит встречи и переговоры, и все это вы видите и читаете в СМИ", - пояснил Песков, выступая на форуме "Медиадень", организованном ИД "Коммерсантъ". По его мнению, все это компенсирует недостаток интервью.



Пресс-секретарь президента отметил тот факт, что даже иностранным журналистам в последнее время гораздо реже удается побеседовать с главой российского государства в формате тет-а-тет. "Мы сейчас понимаем, что даже иностранцам, я имею ввиду англосаксонские СМИ, бесполезно им давать интервью, бесполезно что-либо объяснять. Не понимают", - заявил Песков.



Комментируя полушутливую фразу Путина о том, что его пресс-секретарь периодически "несет пургу", Песков заметил, что это работа журналистов отделять зерна от плевел.

